Policial penal é afastado ao bater em preso por chacina com 7 mortos em MT

Chacina em Sinop

Edgar é apontado como um dos autores de uma chacina que deixou seis adultos e uma criança mortos em um bar de sinuca em Sinop (MT) em 22 de fevereiro.

O crime foi cometido após ele e um amigo, identificado como Ezequias Souza Ribeiro, perderem R$ 4 mil jogando no local.

Câmeras de segurança gravaram a ação. O vídeo do crime mostra o momento em que Edgar sai do bar e volta armado com uma espingarda.

O parceiro de Edgar foi morto pela polícia e o homem se entregou em 23 de fevereiro. Ele será julgado por um juri popular, decidiu a Justiça no fim de agosto. A data do julgamento ainda não foi definida.