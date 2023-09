Ciclone deixa RS e abre espaço para frente fria em SP e RJ; veja previsão

Em Santos, onde a sensação térmica se aproximou dos 40ºC ontem, há alerta de queda brusca de temperatura para amanhã, quando a máxima deve ser de 21ºC e a mínima de 18ºC.

Em São Paulo, a queda de temperatura será ainda maior, com previsão de mínima de 14ºC e máxima de 19ºC para amanhã.

Pancadas de chuva serão registradas à tarde de à noite no estado do Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo e em três regiões diferentes de Minas: Zona da Mata, Triângulo Mineiro e centro-oeste.

Não deve chover no centro e no norte do Espírito Santo, e no norte e leste de Minas Gerais.

No centro-oeste, há chances de pancadas de chuva de curta duração em Campo Grande, Goiânia e Cuiabá.

Chuva forte será registrada no centro-sul de Goiás e no nordeste de Mato Grosso do Sul. Não deve chover nas outras áreas da região.