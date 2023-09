Acidente mata esposa e enteadas de Sydney Possuelo, ex-presidente da Funai

Rosita Mascarenhas Watkins, de 64 anos, e suas filhas Karla Mascarenhas Watkins e Michelle Mascarenhas Watkins não resistiram ao acidente. O motorista da carreta sobreviveu e foi atendido no local pelas equipes de resgate.

O neto de Rosita, um garoto de 10 anos, também sobreviveu sem ferimentos graves. Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, a criança estava no banco traseiro do carro e foi encaminhada consciente e orientada à UPA de Formosa.

Funai emitiu nota de pesar; Wapichana definiu a perda de Rosita como "inestimável". A presidente da Funai, Joenia Wapichana, disse que Rosita era "amiga de todos" e relembrou os últimos encontros com ela e com Sydney.

Rosita esteve com Joenia, pela última vez, em 28 de julho de 2023, em um evento convocado pelo Cacique Raoni Metuktire, na Aldeia Piaraçu (MT), em que ocorreu o anúncio da aprovação dos estudos de Identificação e Delimitação da Terra Indígena (TI) Kapôt Nhinore.

A Funai lamenta profundamente a perda e manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos das vítimas diante dessa tragédia.

Entidades indígenas também lamentaram as mortes. A Univaja (União dos Povos do Javari) afirmou que Rosita era "uma grande apoiadora dos povos indígenas, em especial, dos habitantes do Vale do Javari".