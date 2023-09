Suspeito de matar empresário que caiu e foi alvejado no chão é preso no PR

Jair Quintana, de 45 anos, foi morto a tiros em Foz do Iguaçu, no Paraná Imagem: Reprodução/Facebook; e Reprodução/Câmeras de Segurança

Relembre o caso:

Imagens de câmeras de segurança, obtidas pelo UOL, registraram o atirador saindo da casa de festa após conversar brevemente com um homem que pega algo nas mãos dele.

O criminoso volta armado para a frente do estabelecimento menos de dois minutos depois, fala com a vítima e uma mulher que o acompanhava. A mulher entra na frente de Jair, mas o homem saca a arma e corre atrás do empresário.

A vítima corre, mas escorrega, cai no chão e é alvejada por vários disparos a curta distância.

O criminoso sai andando normalmente após os disparos, enquanto as outras pessoas que estão no local ficam chocadas com o crime. Jair morreu no local.