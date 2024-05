Loja da Riachuelo sugere compra para doação ao RS; rede nega 'campanha'

Um vídeo que mostra uma loja da Riachuelo sugerindo a compra de mantas no estabelecimento para doação às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul está repercutindo nas redes sociais.

O que aconteceu

Vídeo mostra ao menos três mantas próximas aos caixas de pagamento na loja. Ao lado dos itens, há uma placa com a seguinte frase: "Compre e doe aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Manta por R$ 39,90".

O vídeo foi publicado no sábado (11), no TikTok, e teve mais de 1,2 milhão de visualizações. "Enquanto uns choram, a Riachuelo vende os lenços", escreveu o usuário que fez a postagem na rede social.