Alckmin e ministros visitam áreas afetadas por ciclone no Rio Grande do Sul

O vice está no exercício da presidência da República porque Lula está fora do país. O petista participou da Cúpula do G20, na Índia.

A comitiva que acompanha Alckmin é formada por oito ministros. São eles: José Múcio (Defesa); Nísia Trindade (Saúde); Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional); Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar); Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação); Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima); Jader Filho (Cidades); e Wellington Dias (Desenvolvimento Social).

Auxílio de R$ 800 começa a ser pago amanhã a prefeituras

O benefício será dividido em duas parcelas de R$ 400. Os municípios que receberão o valor na segunda-feira serão aqueles que se cadastraram ontem (8) para a transferência de recursos, informou Wellington Dias.

O ministro Jader Filho vai anunciar medidas de apoio para atender o estado com 1.500 casas. "Vamos abrir uma seleção para calamidades, para atender o Rio Grande do Sul com 1.500 unidades. Faremos parcerias com o governo do estado e as prefeituras atingidas. Será um investimento do Ministério das Cidades no valor de R$ 225 milhões", disse.

Governo federal estuda medidas de reconstrução das cidades considerando mudanças climáticas, diz Alckmin. "Caiu ponte, tem estrada interrompida, conexão, a própria BR 101 está com ponte interditada. E nos prepararmos para as questões das mudanças climáticas", declarou em entrevista ontem (9) ao Brasil Urgente, da Band.