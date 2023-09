Lula ainda mandou um recado aos europeus e americanos sobre as futuras negociações. "De nada adiantará o mundo rico chegar às COPs do futuro vangloriando-se das suas reduções nas emissões de carbono se as responsabilidades continuarem sendo transferidas para o Sul Global", disse.

Segundo ele, recursos não faltam. "Ano passado, o mundo gastou 2,24 trilhões de dólares em armas. Essa montanha de dinheiro poderia estar sendo canalizada para o desenvolvimento sustentável e a ação climática", defendeu.

Brasil, EUA e Índia fecham acordo sobre biocombustível

Para o Brasil, um dos caminhos é o estabelecimento de acordos entre o Sul Global e os países ricos. Neste domingo, uma aliança será anunciada entre Brasil, Índia e Estados Unidos, além de outros 16 países. Trata-se de um plano sobre o potencial dos biocombustíveis como alternativa aos combustíveis fósseis e a experiência bem-sucedida de quatro décadas no uso do etanol no Brasil e em outros locais.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, Lula e Joe Biden assinam o acordo que cria a Aliança Global pelos Biocombustíveis. O projeto, porém, foi questionado pela Europa. "Cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo podem ser beneficiadas pela descarbonização de seus países com a adoção dos biocombustíveis. Para isso, é fundamental que tenhamos um trabalho de cooperação global para dar tração a essa que será uma das rotas de carbonização adotadas pelo mundo", afirma Evandro Gussi, presidente da União da Indústria da Cana-de-açúcar e Bioenergia (UNICA).

Desmatamento em queda

Lula ainda usou a abertura do G20 para insistir que, ao contrário do que estava ocorrendo nos anos de Jair Bolsonaro, o governo estava agindo para reduzir o desmatamento.



"No Brasil, estamos fazendo nossa parte. A proteção da floresta e o desenvolvimento sustentável da Amazônia estão entre as prioridades do meu governo. Nos primeiros 8 meses deste ano reduzimos o desmatamento em 48% em relação ao mesmo período do ano passado", disse.