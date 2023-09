Cliente acha 'corpo estranho' em Ruffles e empresa é multada em R$ 2 mil

O TJDFT (Tribunal do Distrito Federal e Territórios) decidiu que a Pepsico do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos, dona da marca Ruffles, deve indenizar um cliente que alegou ter encontrado um "corpo estranho" em um pacote do produto.

O que aconteceu:

O TJDFT decidiu que a Pepsico deve indenizar um cliente em R$ 2 mil por dano moral após ele encontrar um "corpo estranho" em um pacote de Ruffles. Na decisão, a juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio afirma que o valor tem "finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes".