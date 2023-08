Brasileiro é agredido em discussão de trânsito e morre em Portugal

O motociclista deu um mata-leão no brasileiro, que desmaiou e agonizou por 40 minutos na rua, localizada no centro da cidade. A morte de Amândio foi constatada ainda no lugar da confusão, segundo testemunhas.

O rapaz da moto deu um soco e um mata-leão. Ele [Amandio Junior] ficou meio apagado. Entretanto, o outro rapaz [amigo da vítima] agarrou-se com o moço da moto na porrada. Quando separaram, o Juninho estava caindo lá no chão, já agonizando.

Amigo de Amandio Junior em entrevista ao jornal português Correio da Manhã

O motociclista, que é um imigrante natural da França, segundo a imprensa local, ficou no lugar da agressão e foi preso pela Guarda Nacional Republicana.

Amandio era natural de Presidente Epitácio (SP). Nas redes sociais, amigos dele publicaram mensagens de luto pela morte do brasileiro.

O Itamaraty disse ao UOL que o Consulado Geral do Brasil em Faro "vem prestando assistência consular aos familiares do nacional brasileiro falecido", além de manter o contato com as autoridades policiais portuguesas.

O UOL entrou em contato com a família de Amandio para saber se o corpo dele será trazido para o Brasil e aguarda retorno sobre o assunto.