Vítimas de ciclone tropical no RS começam a reconstruir suas vidas

Durante várias horas, as enchentes subiram até varrer a casa de Miguel Rutigliano Bieleski, sua esposa e seus dois filhos. Bieleski disse que só sobreviveu porque se agarrou ao galho de uma árvore.

Aos 35 anos, ele é um dos muitos brasileiros no sul do país que lutam para reconstruir suas vidas depois de serem atingidos por um ciclone tropical esta semana. Estima-se que cerca de 7.700 pessoas perderam suas casas, segundo autoridades do governo.

Pelo menos 41 pessoas morreram na tempestade e 46 ainda estão desaparecidas, segundo autoridades estaduais do Rio Grande do Sul, que declarou situação de emergência pública. Meteorologistas preveem mais chuvas antes que o dilúvio se dissipe no domingo.