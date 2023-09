Dentista é preso após ser acusado de estuprar paciente em consultório no DF

Ela contou que aceitou a avaliação e o dentista marcou a consulta para o fim do expediente. Não havia mais secretária no local. A mulher afirmou que chegou acompanhada do ex-marido e da filha, mas eles ficaram dentro do carro enquanto ela era atendida.

O dentista teria pedido para ela mostrar outros procedimentos que havia feito. Em certo momento, segundo ela contou à polícia, o dentista começou a ser violento.

Ela disse que tentou pedir ajuda, mas não conseguiu. Após o estupro, ele ainda teria falado sobre os procedimentos estéticos que ela poderia fazer.

Ao sair do local, ela contou o que aconteceu ao ex-marido e eles foram a uma delegacia registrar a ocorrência. Ela foi encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal) para exame de corpo de delito, que constatou que o zíper da calça dela estava arrebentado.

Como o nome do suspeito não foi divulgado pela Polícia Civil, o UOL não localizou a defesa do dentista. O espaço segue aberto para manifestação.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.