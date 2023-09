Filha encontra corpo da mãe carbonizado ao ajudar a combater incêndio em GO

Uma mulher encontrou sua mãe morta, com o corpo carbonizado, ao ajudar a combater um incêndio na zona rural de Ouro Verde, em Goiás. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (13).

O que aconteceu:

Os moradores da cidade se reuniram para conter as chamas que consumiam um pasto e que estavam se aproximando das residências. Foi durante esse mutirão que a filha encontrou o corpo da própria mãe — as identidades das duas não foram divulgadas. As informações são da Polícia Civil.