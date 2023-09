Homem 'se disfarça' de saco de lixo para invadir condomínio em MG

Nas imagens, é possível ver que o suspeito fica encolhido e coberto por uma espécie de capa ao lado de um poste antes de entrar no prédio.

Ele conseguiu entrar no condomínio usando um objeto pontiagudo para abrir a fechadura da porta e, por pouco, não cruzou com um morador, explicou ao UOL o jornalista Kauê Altrão, um dos moradores do condomínio.

Deu para ver que o cara estava na esquina ao lado do prédio, no chão, como se estivesse se fingindo de lixo, esperando o movimento que deveria ter por perto, talvez de carros ou pessoas, acabar.

Kauê Altrão, ao UOL

O suspeito fugiu cerca de dois minutos após entrar sem levar nada.

A fechadura da porta do condomínio foi trocada, mas, ainda assim, os moradores foram surpreendidos por outra invasão na madrugada de hoje, quando uma pessoa pulou o muro e, sem levar nada, acionou o alarme do prédio quando tentava fugir.

Após as invasões, a administração do prédio deve registrar um boletim de ocorrência na tarde de hoje.