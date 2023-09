Suspeito de matar influenciadora em saída de bar no Recife é preso

Além de ser suspeito de matar Bruna do Nascimento Marques, o jovem preso tinha um mandado de prisão em aberto por outro crime de homicídio cometido no município de São Lourenço da Mata, também em Pernambuco, em 2023.

A motivação dos crimes não foram divulgadas pela polícia até o momento, mas o suspeito foi preso por homicídio qualificado. A polícia também não informou se o suspeito confessou o crime após a prisão.

Bruna foi morta a tiros do lado de fora de uma casa de festas no bairro do Ipsep, na zona sul do Recife, em março de 2022.

Ela tinha mais de 100 mil seguidores nas redes sociais e uma das linhas investigadas pela polícia é de que o crime tivesse ligação com o tráfico de drogas.