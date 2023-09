Luxo e vista espetacular: como é mansão do tráfico demolida na Rocinha

O que aconteceu:

A mansão pertence a uma liderança do crime organizado da Rocinha, segundo a Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Investigações apontam que o imóvel é do traficante Jhon Wallace da Silva Viana, conhecido como Jhonny Bravo.

Força-tarefa. A demolição do imóvel faz parte de uma força-tarefa entre o Gaeco (Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado) e a Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura do Rio, com o objetivo de enfrentar a ocupação irregular do solo urbano.

Demolição sem máquinas. A ação, que começou nesta quarta-feira, está sendo feita de forma manual, usando somente ferramentas e equipamentos portáteis, já que o local não comporta a chegada de máquinas grandes.

Impacto financeiro das organizações criminosas. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o secretário de Ordem Pública do município, Brenno Carnevale, afirmou que a mansão teria sido construída com dinheiro do tráfico. "A operação visa também asfixiar financeiramente o crime organizado", disse.