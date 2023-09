'Não deixou rastros', diz policial que fez buscas por Danilo no Tocantins

Ele foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Danilo deve ser ouvido pelo crime por videoconferência. Na última sexta-feira (8), em meio à repercussão internacional do caso, a Justiça do Tocantins marcou a primeira audiência de instrução e julgamento do crime para o dia 11 de outubro deste ano. Sete testemunhas devem ser ouvidas.

Assassinato de ex nos EUA

Após matar Valter Júnior, Danilo se mudou para os EUA, onde foi condenado à prisão perpétua no dia 22 deste mês por matar a ex-namorada Déborah Brandão a facadas em abril de 2021. O crime ocorreu na cidade de Phoenixville, no estado da Pensilvânia.

Segundo a promotoria, Danilo esfaqueou a mulher até a morte na frente dos filhos dela, de 4 e 7 anos. Ele não aceitava o fim do relacionamento do casal.

Após o crime, Cavalcante fugiu para o estado da Virgínia, mas foi preso pela polícia local menos de duas horas após o assassinato. Sarah Brandão, irmã de Deborah, contou ao UOL em 2021 sobre a dinâmica do que ocorreu: "Foi enquanto ela pegava as compras do supermercado no carro dela, com as crianças. Ele pegou ela pelo cabelo e a golpeou no tórax, deixando as crianças verem tudo".