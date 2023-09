Suspeito de tráfico de drogas fratura tornozelos ao fugir da PM em MG

Os agentes montaram uma operação para cercar a casa. Depois de um dos policiais bater na porta, o homem teria tentado sair pela janela com uma sacola. Segundo a polícia, ele subiu em uma laje, pulou de uma altura de três metros e conseguiu acessar a rua e arremessar a sacola em um dos imóveis vizinhos.

A polícia encontrou uma barra de crack, uma balança de precisão e sacos plásticos usados para acondicionar a droga. No quarto do casal foram localizados cerca de US$ 220 e R$ 204, em dinheiro.

Cartões de banco, celulares que seriam usados para comercializar as drogas e duas máquinas de cartão que também seria usadas para os crimes foram encontrados pela polícia.

Depois da prisão do homem, uma adolescente de 15 anos, que teria dito ser companheira do traficante, também foi abordada pelos policiais.

O jovem e a adolescente foram encaminhados para uma unidade básica. O suspeito foi transferido para o Hospital de Resplendor em razão das fraturas nos dois tornozelos. Ele, que cumpria pena por tráfico em regime aberto, segue internado sob escolta policial.