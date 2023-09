'Videochamada para a mulher', diz vítima ao entrar em avião que caiu no AM

Chovia forte em Barcelos no momento em que o avião, modelo Embraer EMB-110P1, caiu. O clima pode ter sido um dos fatores que causaram o acidente, segundo informações preliminares do governo do Amazonas.

Dois outros aviões que chegavam à cidade no momento do temporal decidiram retornar para Manaus por conta das más condições de tempo para o pouso.

Empresa de pesca divulgou nomes dos 12 passageiros. Segundo informações preliminares, eram todos turistas que viajavam para praticar pesca esportiva.

Barcelos é um dos principais destinos de pesca esportiva do país, procurado por visitantes brasileiros e estrangeiros. O município está localizado a cerca de 400 quilômetros de Manaus, ao norte do estado, no Alto Rio Negro.

Como era a aeronave

Bimotor turboélice foi fabricado em 1991 e tinha capacidade máxima de 18 passageiros. O acidente de ontem deixou 14 mortos, 12 passageiros e dois tripulantes. Avião que caiu ontem estava em situação regular e tinha autorização para operar táxi aéreo.