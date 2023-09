'Avião não teve pista suficiente para frear', diz secretário do Amazonas

"Não temos detalhes que possam ser conclusivos. Temos alguns relatos. O que tem de relatos é que a aeronave teria pousado no meio da pista e não teve pista suficiente para frear", esclareceu.

A FAB (Força Aérea Brasileira) disse que a dinâmica do acidente ainda será investigada: "Todo acidente é uma relação de fatores. Todos serão analisados pela Força Aérea e, em breve, um relatório apontando as possíveis causas desse acidente será divulgado. ", explicou o Major-Brigadeiro do Ar David Almeida Alcoforado.

"Todos os aspectos serão abordados, desde o funcionamento da aeronave, a qualificação dos pilotos, as condições meteorológicas, o vento na localidade, o comprimento da pista. Todos esses são fatores analisados para que possamos determinar as possíveis causas desse acidente", disse.

O prefeito de Barcelos, Edson de Paula Rodrigues Mendes, afirmou que o aeroporto tinha condições para pousos e decolagens, e que frequentemente recebe aeronaves. Ele esclareceu que, após um pedido de abertura para grandes aeronaves, o governo do Estado iniciou tratativas para uma reforma "para melhorar o pavimento".

"Mas, de toda forma, o aeroporto de Barcelos está com todas as condições previstas em lei, adequadas para receber voos do porte do avião que sofreu o acidente", finalizou.

O secretário de Segurança ressaltou que o aeroporto segue aberto para operação regular, apesar de ter um contrato de revitalização, previsto para iniciar em 25 de setembro. "A reforma na pista não é fator impeditivo para voo neste momento. Vai ter uma melhoria no aeroporto, mas pousos e decolagens estão devidamente autorizados pela ANAC", esclareceu.