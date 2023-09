Como Beira-Mar isentou PCC de morte que gerou guerra do tráfico no Paraguai

Beira-Mar - Cara, é o seguinte. Eu não tenho nada contra ele. Ele me respeita e tal, quando eu estava lá. Mas é o seguinte: ele é comerciante, ele trabalha com quem compra dele. Seja 15 [em referência ao PCC], seja lá quem for. Ele trabalha, mas a informação que eu tive é que ele estava junto com o Siciliano e mais um S [criminoso não identificado]. Eles estavam junto na caminhada e se uniram lá, entendeu?

VP - Nós estava [sic] ciente disso aí também e jogaram na conta dos [trecho incompreensível].

Beira-Mar - O Samurai [não identificado] falou pra mim como é que foi, contou que inclusive rodou um amigo. Um irmão nosso baleado lá, entendeu? Tá lá baleado, tá preso lá. Falou que o bagulho foi cinematográfico.

Beira-Mar - O que chegou pra gente é que ele se uniu com o S [traficante Sérgio Lima dos Santos, condenado a 35 anos de prisão pelo assassinato do Rafaat] e o Siciliano tomaram essa atitude. Mas quem levou a fama foi o pessoal do 15 [PCC], entendeu? Quem ganhou a fama de ter feito foi o pessoal do 15.

VP - O Rafaat, quando eu cheguei lá [no Paraguai], ele trabalhava com negócio de pneu. Nem era bandido nessa época, ele trabalhava com negócio de pneu. Mas ele sempre teve sede de poder. E, depois que puxou uma cadeia lá, ele saiu da cadeia querendo dominar. Ele entrava no caminho dos outros, querendo cobrar pedágio. Eu não tinha inimizade com ele, não. Mas a postura dele era postura de alemão [inimigo].