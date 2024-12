Safra 2024/25 de arroz em Goiás deve ser 19,6% maior, com 155,6 mil toneladas

São Paulo, 24 - Goiás deve produzir 155,6 mil toneladas de arroz na safra 2024/25, divulgou o boletim Agro em Dados, do governo estadual. Este volume representa 19,6% mais ante a safra 2023/24 e é recorde. O Estado se mantém, desta forma, na sexta posição no ranking do País. Quanto ao valor bruto de produção (VBP) do arroz em Goiás em 2024, a expectativa é de um aumento de 31,1% em relação ao ano anterior, chegando a R$ 263,3 milhões. No ranking estadual, Flores de Goiás, São João d'Aliança e São Miguel do Araguaia são os principais municípios produtores.