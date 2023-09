Ônibus pega fogo na avenida 9 de Julho, em São Paulo

Veículo está embaixo do viaduto Júlio de Mesquita Filho. Imagens que circulam pelas redes sociais mostraram uma intensa fumaça saindo do local. Não se sabe a causa do incêndio.

O UOL buscou a SPTrans para saber qual linha o ônibus operava e se há registro do motivo do incêndio. A reportagem aguarda retorno sobre o assunto.