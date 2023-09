Temperatura em SP pode chegar a 39ºC; no RS, a previsão é de mais chuvas

As altas temperaturas deverão ser registradas em vários estados, com o calor "muito intenso" ou "extremo", caracterizado por marcas próximas de 40ºC, conforme a previsão da MetSul Meteorologia.

Não há previsão de chuva na cidade de São Paulo nos próximos dias. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura alerta que essas condições meteorológicas dificultam a dispersão de poluentes, além de favorecer a formação e propagação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar principalmente nos grandes centros urbanos.

Rio Grande do Sul

A chuva deve continuar causando transtornos aos municípios do Rio Grande do Sul nesta semana. Segundo o Climatempo, a chuva ganhará intensidade no estado hoje, impulsionada pelo avanço de uma frente fria e pela influência de uma baixa pressão no Paraguai.

Na faixa norte, apesar da presença do sol, é esperada a ocorrência de pancadas de chuva acompanhadas por raios. Na faixa central, a condição será marcada por muita nebulosidade, com previsão de chuvas de moderada a forte intensidade ao longo do dia. Já na faixa sul, o dia será predominantemente chuvoso, com a chuva variando entre moderada e forte intensidade.

No decorrer da semana, as condições meteorológicas permanecerão instáveis no Rio Grande do Sul. Pelo menos até a quinta-feira (21) o estado deve receber chuvas moderadas e fortes.