Desde pequeno já saltava muros para fugir, diz policial do TO sobre Danilo

Em julho de 2006, quando ele 17 anos, fez sua primeira fuga em um centro para menores infratores em Palmas, onde estava internado há dois meses. Danilo aproveitou uma confusão entre outros internos e escalou um muro de 4,5 metros de altura.

Depois de pular o muro do centro socioeducativo, ele seguiu a pé pela rodovia de 60 quilômetros que liga Paraíso e a capital, até que foi avistado por um outro agente que passava de carro, e tentou se escondeu no mato. Durante a perseguição, Danilo foi atingido por um disparo do policial. Ele foi levado para um hospital e três horas depois já estava em outro centro para menores infratores.

Danilo cometeu os primeiros crimes quando ainda tinha 14 anos, incluindo furtos, violência, uso de arma branca e arma de fogo. "Apesar dele ser um menor, ele já nessa época era um cara que inspirava muita periculosidade. Era um cara muito perigoso", conta o policial.

Em 2017, já maior de idade, ele matou um conhecido a tiros em Figueirópolis. Um pedido de prisão foi expedido, mas em janeiro de 2018 Danilo conseguiu fugir novamente, desta vez para os EUA. Depois de seis anos, o caso nunca foi julgado.

Ele cometia pequenos furtos ali na vizinhança. E aí esses pequenos furtos, eles foram se tornando mais violentos. Começou a andar armado com arma branca, com faca, depois com arma de fogo [...] ele chegou a em 2006, numa tentativa de cometer um roubo, tentou matar a vítima, esfaqueando ela lá em Paraíso Adriano Borges, policial civil, sobre Danilo Cavalcanti

Captura nos EUA

O brasileiro fugitivo Danilo Cavalcante foi capturado pelas autoridades dos Estados Unidos na manhã do último dia 13, após 14 dias de buscas.