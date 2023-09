Heloísa: Causa da morte foi 'lesão de encéfalo por projétil', aponta laudo

O laudo do IML indicou que a causa da morte da menina Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, foi "lesão transfixante de encéfalo por projétil de arma de fogo". A criança foi baleada durante ação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na Baixada Fluminense, no Rio, no último dia 7.

O que aconteceu:

A declaração de óbito foi entregue a familiares da menina na manhã deste domingo no Instituto Médico Legal de Duque de Caxias. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo e confirmada pelo UOL com a família da menina.