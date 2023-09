Estudante de 19 anos engasga com lanche, tem parada cardíaca e morre em MT

A estudante de direito Jeniffer da Silva Moreira morreu na segunda-feira (18), em Alta Floresta (MT), em decorrência de uma parada cardiorrespiratória após engasgar com um lanche.

O que aconteceu:

A jovem de 19 anos deu entrada em estado grave no Hospital Regional de Alta Floresta após se engasgar enquanto comia um lanche em sua casa na noite do último domingo (17). Segundo a unidade informou em nota, a jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória, não resistiu e morreu no dia seguinte.