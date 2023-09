Suspeito de matar porteiro do próprio prédio a facadas é preso na Paraíba

Ele subiu até o apartamento e voltou pouco tempo depois para atacar a vítima com uma faca, segundo informações preliminares da Polícia Civil.

O porteiro, identificado como José Bezerra, morreu no local do crime.

Um vizinho, que tentou ajudar o porteiro no momento do ataque, também foi esfaqueado pelo suspeito.

Ele foi levado ao hospital com ferimentos no rosto e no tórax, mas não corre risco de morte, segundo o delegado Paulo Josafá, responsável pelas investigações do crime.

Prisão convertida em preventiva

A prisão de Rian foi convertida em preventiva e a Justiça determinou hoje que ele fosse encaminhado à Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega.