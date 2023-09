Caso Heloísa: PRF diz que policiais foram até hospital para 'apoio'

"No mais, informamos que eventuais condutas individuais de servidores farão parte de investigação interna que será devidamente compartilhada com o órgão responsável pela investigação criminal", finaliza a nota da PRF.

A tia da menina relatou a visita de 28 agentes da PRF e que um desses policiais a intimidou, mostrando um projétil do fuzil que teria sido utilizado no crime. A informação consta no pedido de prisão dos policiais rodoviários envolvidos no crime, que o MPF enviou à Justiça, e a GloboNews teve acesso.

Heloísa precisou passar por cirurgia, ficou nove dias internada em "estado gravíssimo" no hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O tiro acertou a cabeça e a coluna da criança, que morreu por "lesão transfixante de encéfalo por projétil de arma de fogo", segundo apontou o laudo do IML (Instituto Médico Legal).

Policiais vão responder em liberdade

A Justiça negou o pedido de prisão preventiva dos policiais envolvidos na ação. Os agentes responderão em liberdade, mas devem usar tornozeleira eletrônica, decidiu juiz da 1ª Vara Federal no Rio de Janeiro.