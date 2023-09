Polícia identifica ossada de adolescente desaparecido há 10 anos em MG

Investigações policiais identificaram que o garoto foi vítima de homicídio, mas o corpo dele não havia sido localizado desde então.

Novas diligências fizeram a polícia desconfiar que uma ossada encontrada em 2016, no município de Mateus Leme, fosse do adolescente.

Exames de DNA foram feitos e constataram que os restos mortais, com uma marca de tiro no crânio, eram do garoto. O resultado foi divulgado pela polícia hoje.

Após a identificação do corpo, duas pessoas foram indiciadas pelo crime: uma mulher de 33 anos e um homem de 36.

A mulher teria encomendado a morte após ter sido roubada pelo adolescente e seria a responsável por atrair a vítima para uma emboscada, segundo a polícia. O homem teria ajudado a suspeita a cometer o homicídio. As identidades dos presos não foram divulgadas.