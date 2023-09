Homem do meme 'Cadê meu green?' é achado morto em banheira de sauna gay

A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo) informou ao UOL que a Polícia Militar foi acionada para dar apoio à equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no local onde Luiz foi achado. A equipe de resgate já encontrou Luiz sem vida dentro da banheira.

Foram solicitados exames ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal). A ocorrência foi registrada como morte suspeita no 2º DP (Distrito Policial) no Bom Retiro.

Em nota, o Hotel Chilli, onde Luiz foi encontrado, disse que as imagens das câmeras de segurança indicam que o homem "parecia estar sozinho na hora" do ocorrido. O estabelecimento afirmou achar desnecessário divulgar o nome do jornalista e informou prezar pelo sigilo dos hóspedes.

"Não tivemos acesso ao laudo dos peritos e, portanto, não temos mais informações". O hotel ainda informou que outros dois óbitos ocorreram nos seus recintos, mas não detalhou quais foram os casos.

Em quase 12 anos no Largo do Arouche, esse é o terceiro óbito em nossos recintos. Reiteramos que estamos dentro de todas as normas de segurança vigentes. Possuímos AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) atualizado e todos os equipamentos estão em pleno funcionamento.

Hotel Chilli, em nota no Instagram

No Instagram, o estabelecimento diz ser um "Hot Hotel & Sauna", "só para homens maiores de 18 anos", que funciona "24 horas" por dia.