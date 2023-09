Passageiro sofre tentativa de roubo, cai e morre na Estação da Luz, em SP

A vítima, que não teve a identidade revelada, teria sido agredida durante a tentativa de roubo, se desequilibrou e bateu a cabeça com força no chão, segundo o capitão Anderson, da PM (Polícia Militar), ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes).

O agressor fugiu e está foragido, segundo a companhia e a PM.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender a ocorrência, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local em razão dos ferimentos provocados pela queda, disse o capitão.

"A ocorrência foi registrada no 2º DP (Distrito Policial), do Bom Retiro, e a CPTM irá colaborar com a investigação da autoridade policial, inclusive com imagens das câmeras de segurança localizadas na estação", comunicou a companhia.

A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo) informou que o caso é investigado pela Polícia Civil e foi registrado homicídio no 2º DP (Distrito Policial), no Bom Retiro, que requisitou exames ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal).