Vídeo: Mulher é arremessada de brinquedo em parque de PE

Quem estava no local afirmou que a corda do brinquedo rompeu e um barulho forte foi escutado no momento do acidente.

Imagens enviadas ao UOL mostram a mulher com muito sangue na cabeça recebendo os primeiros socorros ao lado do brinquedo.

Ela teve traumatismo cranioencefálico grave e possível fratura de membros superiores, segundo informações do Samu do Recife. Foram deslocadas para o local uma ambulância de suporte avançado e quatro motolâncias, acrescentou.

O órgão disse ainda que ela foi transferida para o Hospital da Restauração, na região central do Recife. Ao UOL, a unidade de saúde informou que a jovem deu entrada pouco antes das 16h, e foi submetida a exame de imagem. O estado de saúde dela é grave.

O brinquedo foi fechado, mas o local continuou aberto após a vítima ser socorrida para o hospital, informou uma pessoa que presenciou o acidente e não quis se identificar ao UOL.