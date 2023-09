Alerj aprova projeto que proíbe prisões apenas com reconhecimento por foto

Entre as mudanças, o texto proíbe a prisão de suspeitos baseado apenas no reconhecimento por fotos. A polícia ainda pode usar o registro fotográfico, mas o pedido de prisão deve ser feito "através de indícios de autoria e materialidade", como averiguação da presença do suspeito no dia e local do fato.

A lei também define que a Polícia Civil deve verificar o cadastro funcional do suspeito para atestar se ele estava trabalhando ou não no horário da ocorrência.

Para verificar informações de reconhecimento de investigados, a polícia poderá realizar cruzamento de dados fornecidos por operadoras de telefonia e dados telemáticos, bem como verificar o cadastro funcional do investigado para ratificar a confluência do horário de trabalho/ocupação com a ocorrência.

PL aprovada na Alerj sugere uma polícia mais investigativa

O texto original é de autoria dos deputados Carlos Minc (PSB) e Luiz Paulo (PSD), mas foram incluídas 34 emendas. Não houve votos contrários à proposta.

Lutar contra o racismo estrutural é uma luta histórica, e pequenas vitórias precisam ser comemoradas. Todos querem acabar ou diminuir essa injustiça, que tem levado à prisão pessoas inocentes. Não tem reparação para isso.

Deputado Luiz Paulo

Veja o que muda:

O pedido de prisão deve ser feito mediante indícios de autoria e materialidade, e não apenas com reconhecimento por fotos.