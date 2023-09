Pelo menos seis pessoas morrem em nova operação policial em Salvador

Além dos seis mortos, outras 15 pessoas que eram alvo da operação foram presas, informou a Polícia Civil. Todos são suspeitos de participar de uma organização criminosa que cometeu mais de 30 homicídios na capital, de acordo com a polícia.

Dois dos mortos tiveram identidade divulgada pela polícia. Eles são Eduardo dos Santos Cerqueira e Gilmar Santos de Lima. A mãe e a esposa de Gilmar foram presas por posse de drogas, R$ 8.000 em dinheiro e arma, segundo a Polícia Civil. Os nomes delas não foram divulgados.

Todos os suspeitos presos foram encaminhados à sede do DHPP. Um dos mandados de prisão foi cumprido contra um homem que já estava preso por homicídio.

O grupo, alvo da Operação Saigon, do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), também tem ligação com o tráfico de drogas na capital soteropolitana, segundo as investigações.

Por causa da operação, cinco escolas municipais foram fechadas e 1.769 alunos estão sem aula, informou a Prefeitura de Salvador. O órgão afirmou que "a sensação de insegurança" no bairro foi responsável pelo fechamento das instituições de ensino hoje.

Mortes em operações policiais em Salvador

As mortes de hoje ocorrem uma semana após outra operação policial em Salvador deixar um policial federal morto, identificado como Lucas Caribé. Na ocasião, outras quatro pessoas morreram.