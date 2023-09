Cão farejador morre durante resgate a vítimas de ciclone no RS

O cachorro morreu em serviço nesta sexta-feira (22), no Rio Grande do Sul, enquanto atuava nas operações de busca de vítimas do ciclone. Thayron possuía como condutor o subtenente Tavares e atuava na 1ª Companhia Independente Bombeiro Militar, em Barra do Garças.

Segundo o vice-governador do RS, Gabriel Souza, o animal "não resistiu a um atropelamento". "Os cães têm sido importantes aliados na busca pelas pessoas desaparecidas por causa das chuvas na região. Meus sentimentos à corporação que tão bem está coordenando este trabalho", escreveu nas redes sociais.

Thayron era um cão de resgate do CBMMT, da raça labrador, e com certificados nacionais. O cão tinha experiência em ocorrências de salvamento tanto em Mato Grosso, quanto em outros estados. Ele atuou em grandes desastres, como de Brumadinho (MG) e Petrópolis (RJ).

"Seu espírito corajoso e dedicação incansável sempre estarão presentes em nossos corações", diz a nota dos bombeiros.

Ao menos 49 pessoas morreram em consequência do ciclone que atingiu o estado no começo do mês, informou a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, uma vítima foi confirmada.