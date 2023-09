Família de músico assassinado pelo Exército será indenizada em R$ 2 milhões

Do total, R$ 493 mil foram destinados para mãe de Luciano, R$ 123,2 mil para cada irmã do catador e R$ 21,7 mil a título de atrasados da pensão mensal vitalícia no valor de 1/3 do salário mínimo pago à mãe da vítima.

Outros R$ 3,5 mil foram para ressarcir despesas com funerárias e sepultamento, além de R$ 76,4 mil em honorários.

Relembre o caso

O crime aconteceu no dia 7 de abril de 2019. Também estavam no carro a mulher, o filho e o sogro do músico, além de uma adolescente. Evaldo morreu no local.

O músico estava a caminho de um chá de bebê quando passou por patrulha na região da Vila Militar em Guadalupe, na zona norte do Rio, onde foi alvo dos disparos. Segundo a Procuradoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro, não houve ordem para o carro parar e não havia posto de bloqueio ou blitz na via.

Carro de Evaldo foi atingido por 62 tiros disparados pelos militares Imagem: Fabio Teixeira/AP

O catador Luciano Macedo, que passava a pé pelo local, também foi atingido e morreu dias depois. Segundo Dayana Fernandes, viúva de Macedo, o marido tentou ajudar Evaldo após o carro da família do músico ser alvejado.