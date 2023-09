Jovem morre após sofrer pancada na cabeça durante partida de futebol no CE

Ele jogava bola com colegas, no dia 12 de setembro, quando bateu a cabeça e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento do município, que a cerca de 240 km de distância de Fortaleza.

No local, ele mostrou fala desconexa, passou mal e foi encaminhado à Santa Casa de Sobral, cidade próxima. A morte dele foi confirmada na noite desta sexta-feira. (22).

Darlisson completou 18 anos quando estava internado, dois dias antes de morrer. Ele era coroinha de uma igreja do município, que prestou uma homenagem a ele nas redes sociais.

Nos unimos, solidários e fraternalmente, a todos os familiares e amigos neste momento de dor.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em nota nas redes sociais

O UOL perguntou à Secretaria de Segurança Pública do Ceará as circunstâncias do acidente e aguarda retorno sobre o assunto.

A Prefeitura de Acaraú e a escola na qual o garoto estudava também manifestaram pesar nas redes.