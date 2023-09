Parque onde mulher ficou ferida ao cair de brinquedo é interditado em PE

Parque tem cinco dias para entregar a documentação. O Procon não informou quais documentos foram pedidos.

Em nota, o Mirabilândia lamentou o acidente. Afirmou também ue uma equipe técnica habilitada faz a apuração do ocorrido.

Relembre o caso

Uma mulher ficou ferida após ser arremessada do brinquedo "Wave Swinger". O acidente aconteceu no Mirabilândia na tarde da sexta-feira (22).

O cabo do brinquedo que gira no ar rompeu, segundo testemunhas. Vídeos do local mostram que um barulho forte foi escutado no momento do acidente.