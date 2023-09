PRF encontra 85 kg de pasta base de cocaína em fundo falso de carro no Rio

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) encontrou mais de 85 quilos de pasta base de cocaína escondida no fundo falso do porta-malas de um carro. O veículo circulava ontem à tarde pela BR-116 em Piraí, a 75 km do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A droga foi encontrada em uma fiscalização de policiais rodoviários federais. O material estava armazenado em dezenas de tabletes escondidos no veículo.