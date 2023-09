Câmera acoplada em capacete filma roubo a motociclista no Rio: 'Perdi'

Em seguida, um criminoso na garupa de outra moto pelo lado esquerdo aparece nas imagens apontando uma arma para a vítima. O outro motociclista para mais à frente, dando cobertura para a ação.

"Perdi, perdi", diz a vítima, que para a moto no meio da rua, sob a mira da arma.

Enquanto o homem armado faz a abordagem, o motociclista dá um tapa no peito da vítima e ordena que ele desça. Depois de pegar um celular e uma aliança, o homem armado foge na moto roubada com os outros dois comparsas em uma ação que dura pouco mais de 30 segundos.

As imagens das câmeras com o registro do crime estão sendo analisadas pelos investigadores. Procurada pelo UOL, a Polícia Civil informou que testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar na identificação dos autores do roubo. Mas não informou quando o crime ocorreu.