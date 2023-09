'Entrega agora': mulheres presas relatam como perderam guarda de filhos

Algemada durante o parto

"Me disseram 'entrega agora'. Foi o pior dia da minha vida." Seis meses após dar à luz, presa teve de entregar o filho à família paterna. Karina Dias, 44, foi detida por tráfico internacional de drogas quando estava grávida de sete meses, em 2010.

Autônoma, Karina perdeu a guarda de quatro de seus seis filhos. Hoje, um deles vive em situação de rua. "Minha vida era horrível. Não tenho família, não tenho ninguém. Hoje moro com meus dois filhos. Antes morava numa garagem, mas fui despejada", afirma.

Karina afirma que aceitou viajar com drogas na bagagem porque precisava do dinheiro. "Fiz a viagem porque estava passando necessidade. Queria ganhar dinheiro para comprar uma casa." Presa no aeroporto internacional de São Paulo, ela foi levada a uma penitenciária do estado.

Um dos piores momentos na prisão foi ter sido levada algemada para o hospital em que ocorreria o parto. "Não me deixavam ir ao banheiro, não me deixavam molhar a boca na água. Foi uma tortura. Só tiraram a algema quando a médica disse que, se eu continuasse algemada, não teria como fazer o parto."