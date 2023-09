Maceió ironiza término de famosos com campanha de turismo: Capital do amor

"Maceió é a capital do amor, mas ser solteiro aqui também é bom demais. (...) E se a fila andar por aqui, ainda pode marcar o casório na Capelinha de Jaraguá", diz a publicação feita nesta segunda-feira (25).

Em outro post, feito hoje, a prefeitura seguiu a brincadeira e garantiu que a estagiária "não foi demitida" após a repercussão da publicação. "Maceió continua sendo o destino mais procurado do Brasil e a capital de todos os amores - inclusive o amor próprio", diz o post.