Vazamento de amônia deixa 20 pessoas hospitalizadas em Goiás

No local, a equipe percebeu que o vazamento não tinha sido controlado e testemunhou outros funcionários da empresa passando mal.

Vinte pessoas foram levadas ao hospital com auxílio do Samu e a área do vazamento foi isolada pelos bombeiros. Todos estavam conscientes.

O espaço recebeu ventilação adequada para descontaminação, informou o Corpo de Bombeiros.

O UOL buscou a Prefeitura de Morrinhos, responsável pelo hospital para onde as vítimas foram levadas, para saber se os pacientes já receberam alta e aguarda resposta sobre o assunto.

A Qualitti Alimentos também foi procurada para informar o que causou o vazamento, mas não deu retorno até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.