Mulher denuncia médico após cirurgia feita no joelho errado no PR

Uma servidora pública denunciou médico após afirmar que teve uma cirurgia feita no joelho errado. O caso ocorreu em 24 de abril de 2023, no Hospital da Unimed, em Foz do Iguaçu (PR).

O que aconteceu:

Bianca Petermann Stoeckl, 42, foi encaminhada para realizar uma cirurgia no joelho esquerdo. Entretanto, em vez de operar o correto, o médico identificado como Luciano Malerba teria realizado o procedimento no joelho direito.