Já foi de Uber ilegal? Congonhas faz manobra contra caçadores de passageiro

Além disso, de acordo com a Infraero, os pontos de sinalização foram reforçados, indicando aos passageiros o lugar correto para acesso aos serviços de transporte regularizados.

"Vale destacar que são distribuídos vigilantes ostensivos nas áreas ao redor do terminal, onde seja identificada a atuação dos 'empurradores', na tentativa de inibir tais ações", diz a nota.

Imagem: Luiza Vidal/UOL

O órgão explicou que o DTP (Departamento de Transportes Públicos), da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito da Prefeitura, gerencia, regulamenta, vistoria e fiscaliza os serviços de transporte realizado no local.

Apesar da mudança, comerciantes ambulantes que trabalham diariamente no local contaram ao UOL que ação não impediu o trabalho dos "empurradores" no local. Um dos vendedores disse que motoristas ilegais possuem, inclusive, "clientes fixos" —eles se dizem mais "habilidosos" para lidar com o trânsito de São Paulo e garantem os passageiros.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Prefeitura de São Paulo, por meio do DTP, informou que é responsável pela fiscalização do serviço de transporte em todas as regiões da cidade de São Paulo, incluindo o Aeroporto de Congonhas.