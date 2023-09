Roteiro de milhões: fiscal e 'estagiário' estão por trás de viral do trem

Daniel Araújo tem 38 anos, é funcionário da CPTM há 12 e revelou que tudo foi feito no pátio da empresa, no centro da capital, local da visita do UOL. Mas se engana quem achou que ele é maquinista.

"Eu fiscalizo quem faz a manutenção, cuido de manobras, mas diferente do que a galera pensou, que eu era o maquinista, eu fico só nos bastidores, não faço transporte de passageiros, nunca foi a minha área", conta ele.

O técnico confessa que lutou contra a timidez para participar do ASMR, mas se divertiu com a repercussão do vídeo.

"Acompanhei os comentários e achei muito engraçado, mas quem fez o maior trabalho nesse vídeo é o trem", afirma Daniel, que se diz um apaixonado pelo assunto desde criança.