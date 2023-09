Morte de gatos no Parque da Água Branca causa comoção: 'Foram espancados'

Dois gatos foram encontrados mortos no Parque da Água Branca, na zona oeste de São Paulo. Os bichos tiveram fraturas, lacerações e perfurações no corpo, segundo laudo da necrópsia. A circunstância das mortes, no último dia 15, ainda não foi esclarecida —o caso foi registrado na polícia.

Ao UOL, frequentadores do parque dizem estar assustados com a violência e pedem investigação para entender o que aconteceu com os bichos. A Reserva Parques, gestora do Água Branca, lamentou as mortes e pediu reforço no policiamento.

"Nunca vi nada igual aqui. É a coisa mais horrível que presenciei nesse parque. Foi uma crueldade tão grande que ainda estamos tentando processar tudo isso", diz Maura Takemiya, 68, que trabalha como voluntária do parque há cerca de 15 anos.