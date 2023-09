Promotor que comparou advogada a cadela receberá aposentadoria de R$ 42 mil

Relembre o caso:

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o promotor Walber Luís do Nascimento diz que comparar uma cadela a advogada criminalista Catharina Estrella é uma "ofensa" ao animal. O caso ocorreu no início do mês durante um julgamento na 3ª Vara do Tribunal do Júri do Amazonas, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no momento da réplica de argumentação.

Se tem uma característica que o cachorro tem, Dra. Catharina, é lealdade. Eles são leais, são puros, são sinceros, são verdadeiros. E, no quesito lealdade e me referindo especificamente a vossa excelência, comparar a vossa excelência com uma cadela é muito ofensivo, mas não a vossa excelência, a cadela.

Walber Luís do Nascimento, promotor de Justiça

A Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas repudiou o episódio.

Em entrevista coletiva à época, o presidente da entidade, Jean Cleuter, afirmou que a declaração do promotor ofende a advogada não somente como profissional, mas também como mulher.

Em um vídeo publicado nas redes sociais do presidente da OAB, Catharina diz que foi ofendida e que os juízes não fizeram "nada para impedir. "Eu fui ofendida no meu trabalho, enquanto advogada. Os juízes não fizeram nada para impedir. Então, aqui a classe unida buscando respeito para que não torne a acontecer com qualquer outra advogada. Eu realmente não precisava passar por isso no exercício da minha profissão", lamentou.