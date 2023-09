Suspeito de executar PM aposentado que varria rua é preso em SP

Durante as investigações, o homem suspeito foi identificado como um dos possíveis autores do crime. Então, a polícia pediu a prisão temporária dele, que foi concedida pela justiça e cumprida no início da semana. Não foi informado se o detido seria um dos responsáveis pelos disparos que mataram o PM aposentado.

Após ser preso, o suspeito foi encaminhado à cadeia anexa ao Quinto Distrito Policial de Santos. O caso foi registrado como homicídio e cumprimento de mandado de prisão temporária.

A SSP não informou mais detalhes da investigação e a prisão dos outros suspeitos. A pasta também não informou a identificação do detido, então, a reportagem não conseguiu entrar em contato com a defesa para pedido de um posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso:

Gerson Antunes Lima, de 55 anos, varria a rua quando foi alvo dos tiros. Os autores dos disparos estavam em duas motos e fugiram.

Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos. Os dois garupas descem e atiram contra o policial, que estava em trajes civis — ele usava um shorts e estava sem camisa. Ele tenta se proteger atrás de um poste, mas é alvo de vários disparos e cai no chão.