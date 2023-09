Mãe e fã de rodeio: quem era dentista achada carbonizada dentro de casa

"A Bruna era uma mulher incrível. Muito alegre, sempre sorridente, amava viver e sair com as amigas. Para ela não tinha tempo ruim. Alegria a definia", descreveu Maiara Amorim, amiga de Bruna, ao UOL.

Segundo a amiga, a dentista se sentia realizada profissionalmente e era apaixonada por dar aulas.

"Ela amava o trabalho dela e era uma excelente profissional. Sempre estava estudando para entregar o melhor aos alunos e pacientes", acrescenta Maiara.

Fã do cantor Zezé di Camargo, Bruna deixava clara sua paixão pelo artista para todos que conviviam com ela. Nas festas em família e churrascos com amigos, as músicas do cantor tinham presença marcada.